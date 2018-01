Dornbirn, 20. januarja - Hokejisti Sija Acroni Jesenic so v 32. krogu alpske lige pred 650 gledalci v gosteh premagali Lustenau s 5:2 (0:0, 1:1, 4:1). Gole za jeseniško ekipo so dosegli Adis Alagić v 36., Markus Piispanen v 44., Luka Kalan v 49., Urban Sodja v 55. in Blaž Tomaževič v 60. minuti.