Srečanje Slovencev iz Videmske pokrajine in Posočja letos v znamenju demografskih težav

Kobarid, 20. januarja - Posočje in sosednja Benečija se praznita, mladi odhajajo s trebuhom za kruhom, tudi starih prebivalcev je vse manj. Če je Posočje po prvi svetovni vojni izgubilo četrtino prebivalstva, ga je Benečija kar 70 odstotkov, so izpostavili na okrogli mizi ob srečanju Slovencev Videmske pokrajine in Posočja ter spregovorili tudi o možnih rešitvah položaja.