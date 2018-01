Več kot pol milijona Venezuelcev lani v Kolumbijo

Bogota, 20. januarja - Več kot pol milijona Venezuelcev je pred vse bolj zaostreno gospodarsko krizo v domači državi lani pobegnilo v Kolumbijo, so v petek sporočili iz Bogote. Ob tem je na desettisoče Venezuelcev redno prečkalo mejo med državam, da so v zahodni sosedi kupovali hrano in zdravila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.