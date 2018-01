Tokio, 20. januarja - Slovenske smučarske skakalke Urša Bogataj, Špela Rogelj, Ema Klinec in Nika Križnar so na ekipni tekmi za svetovni pokal v japonskem Zau prvič v zgodovini končale na odru za zmagovalke. Osvojile so drugo mesto, pred Slovenkami so bile le Japonke.