Bertoncelj, Belakova in Jerman Bukavčeva najboljši telovadci leta 2017

Ljubljana, 20. januarja - Gimnastična zveza Slovenije je danes v Ljubljani razglasila najbolje športnike, trenerje, sodnike in društva v letu 2017. Nagrade za najboljše telovadce so prejeli Sašo Bertoncelj in Teja Belak v športni gimnastiki ter Aja Jerman Bukavec v ritmični gimnastiki.