Twitter odkril še več domnevno z Rusijo povezanih profilov

San Francisco, 20. januarja - Spletno družbeno omrežje Twitter je v petek sporočilo, da so bili pred predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2016 profili, ki so povezani z Rusijo, bolj razširjeni, kot so sprva verjeli. Podjetje je namreč odkrilo in zaprlo dodatnih 1062 profilov, ki naj bi bili povezani z rusko vlado, piše francoska tiskovna agencija AFP.