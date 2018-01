Poraz Dragićevega Miamija v Brooklynu

New York, 20. januarja - Košarkarji Miami Heat so ponoči v severnoameriški košarkarski ligi v gosteh na vzhodni obali ZDA doživeli poraz. V dvorani Barclays Center je bila boljša ekipa Brooklyn Nets s 101:95. Najboljši slovenski športnik minulega leta Goran Dragić je bil drugi strelec Miamija s 17 točkami, štirimi skoki, štirimi podajami in eno blokado v 32 minutah igre.