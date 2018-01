Goran Dragić se veseli premora v času all star vikenda

New York, 20. januarja - Slovenski košarkar Goran Dragić je po porazu Miamija v Brooklynu dejal, da bi se veselil izbora za nastop na tekmi zvezdnikov NBA all star v Los Angelesu sredi februarja, vendar pa pravi, da mu bo kratek premor pred drugim delom sezone NBA koristil, da si napolni baterije in se veseli dopusta z družino.