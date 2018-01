Kolesarska povezava Huda luknja morda že v 2020

Mislinja/Velenje, 20. januarja - Na trasi opuščene železniške povezave med Mislinjo in Velenjem bo po načrtih direkcije za infrastrukturo in občin nastala "ena najbolj atraktivnih kolesarskih povezav", je STA povedal vodja sektorja za investicije v ceste na Direkciji Tomaž Willenpart. Napovedal je, da bi lahko BILA kolesarska pot zgrajena do konca leta 2020.