Projekt GSM-R končan, sistem predan Slovenskim železnicam

Ljubljana, 21. januarja - Projekt uvedbe digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju je zaključen. Kot so za STA pojasnili na direkciji za infrastrukturo, so obratovalno dovoljenje pridobili decembra, sistem pa so v upravljanje in vzdrževanje predali Slovenskim železnicam. Namenjen je predvsem brezžični komunikaciji v železniškem prometu.