Stanovanja v bivšem Stavbenikovem kompleksu na Oktobrski v Izoli bodo predvidoma predali jeseni

Izola, 20. januarja - Dela na projektu stanovanjskega kompleksa v Oktobrski ulici v Izoli, ki ga je iz stečajne mase Stavbenika leta 2016 kupil podjetnik Dimitrij Vivoda, potekajo po terminskem načrtu in bodo zaključena nekje do maja. Stanovanja morajo po pogodbi predati do 1. oktobra, a Vivoda meni, da bodo to storili že prej. Za vseh 76 stanovanj pa so že našli kupce.