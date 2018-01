Na okrogli mizi poziv mladim, naj poslušajo predvsem sebe

Ljubljana, 19. januarja - Gostje današnje okrogle mize Dijaške skupnosti Ljubljana z naslovom Nasveti za lajf, med njimi predsednik DZ Milan Brglez, so mlade pozvali, naj glede smeri izobraževanja in poklicnih želja poslušajo predvsem sebe. Sicer pa so mladi zlasti zaradi svojega poznavanja sodobnih tehnologij lahko starejšim tudi učitelji, so menili.