Družbo STC Stari vrh naj bi občini dokapitalizirali s 400.000 evri

Škofja Loka, 21. januarja - Potem ko je STC Stari vrh jeseni dosegel dogovor z banko upnico o odkupu vseh terjatev do konca februarja, naj bi občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane ponovno dokapitalizirali družbo, in sicer vsaka s po 200.000 evrov. Svetniki Občine Gorenja vas-Poljane so predlog že potrdili, ta teden pa bodo o njem odločali še škofjeloški svetniki.