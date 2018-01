Putin se je ob pravoslavnem prazniku potopil v ledeno jezero

Moskva, 19. januarja - Ruski predsednik Vladimir Putin in številni pravoslavni verniki so se ob praznovanju Jezusovega krsta tradicionalno potopili v ledeno mrzle reke in jezera. V nekaterih delih Rusije so zaradi ekstremno nizkih temperatur, ki so se v Sibiriji spustile do -68 stopinj Celzija, obred odpovedali.