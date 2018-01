Pšeničnik s svojo mineralno vodo Roi le na trgih izven EU

Rogaška Slatina, 21. januarja - Družinsko podjetje Stanislava Pšeničnika je lani na Bližnjem vzhodu, Kitajskem in v Rusiji prodalo okrog 200.000 steklenic mineralne vode pod lastno blagovno znamko Roi. Na trgih EU medtem te vode ne more prodajati, saj za to nima potrebnega dovoljenja, zdaj pa je ostal še brez koncesije za črpanje vode iz vrtine v Rogaški Slatini.