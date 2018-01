Odbor DZ za kmetijstvo seznanjen s poslovanjem Slovenskih državnih gozdov v 2016

Ljubljana, 18. januarja - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je seznanil s poslovanjem družbe Slovenski državni gozdovi v 2016, kot to določa zakon, ki je podjetje vzpostavil. Gre za seznanitev s poslovanjem v luči doseganja ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi. Odbor je vodstvu družbe predlagal, da poročilo dopolni in ga odboru posreduje v treh mesecih.