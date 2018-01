Piranska občina nadaljuje prostorske načrte v Luciji

Piran, 18. januarja - Piranski občinski svetniki so danes v prvem branju potrdili odlok o prostorskem načrtu Termalna riviera in v drugem branju tistega za Park Sonce. Oba načrta sta dolgo mirovala zaradi spora med občino in Marino Portorož, a kot je pojasnil župan Peter Bossman, mediacija z marino še teče. Svetniki so potrdili Franca Jurija na čelu pomorskega muzeja.