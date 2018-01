Hrvaška vlada pričakuje sporazum o poravnavi za Agrokor

Zagreb, 18. januarja - Hrvaška vlada je na današnji seji obravnavala izvajanje zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih v primeru koncerna Agrokor. Pričakujejo intenzivno delo in dogovor o sporazumu o poravnavi z upniki v predvidenih rokih, najpozneje do 10. julija. Potrdili so, da je Agrokor dobaviteljem poplačal za 150 milijonov evrov dolgov.