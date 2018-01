Medvrstniškega nasilja več, tudi ker ga bolj zaznamo

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 21. januarja - Nasilja v šolah v različnih oblikah je danes več kot nekoč, meni predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. Po njegovih besedah danes bolj zaznamo nasilje in so starši do tega občutljivejši. Določeno vrsto nasilja pogosto izvajajo starši s poseganjem v šolski prostor, so tudi primeri izvajanja psihičnega nasilja staršev nad drugimi otroci.