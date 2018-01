Materialni položaj gospodinjstev boljši, ljudje bolj zadovoljni s svojim življenjem

Ljubljana, 20. januarja - V letu 2017 bi lahko poravnalo nepričakovane izdatke in si privoščilo enotedenske letne počitnice več gospodinjstev kot v 2016. Gospodinjstva so s svojimi prihodki lažje preživela mesec. Ljudje so bili na splošno bolj zadovoljni s svojim življenjem. Materialno prikrajšanih oseb je bilo manj, ugotavljajo na statističnem uradu.