Skupina Bandelli lani dobro poslovala

Vipava, 21. januarja - Skupina Bandelli iz Vipave, ki združuje trgovino z gradbenim materialom na debelo in drobno in betonarno, je v lanskem letu dobro poslovala. V letu 2017 so ustvarili okrog 4,5 milijona prihodkov in dobiček iz poslovanja. Po besedah prokurista in solastnika Marka Bandellija se pozna povečanje povpraševanja in investicij na področju gradbeništva.