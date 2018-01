V slovenjgraški občini za naložbe 40 odstotkov vseh odhodkov

Slovenj Gradec, 18. januarja - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so v sredo potrdili proračun občine za leto 2018. Ta zajema prihodke in odhodke v višini 22,2 milijona evrov in je za skoraj desetino višji od lanskega proračuna. Občina bo za naložbe v letu 2018 namenila 40 odstotkov vseh odhodkov, največ za komunalne in cestne naložbe ter obnovo vodooskrbe.