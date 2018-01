Trump razglasil največje medijske lažnivce prek Twitterja

Washington, 18. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo le uresničil napoved in na Twitterju sporočil, da je podelil nagrade najbolj nepoštenim in pokvarjenim medijem. Povezava na republikansko spletno stran s seznamom dobitnikov nagrad, ki so jih kritiki krstili za "trumpije", pa se je skoraj v trenutku sesula.