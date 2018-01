Hrvaška policija prijela mater in sina iz Slovenije zaradi mamil

Zagreb, 17. januarja - Policija v Karlovcu je danes sporočila, da so prijeli 58-letno slovensko državljanko in njenega 22-letnega sina zaradi proizvodnje in prodaje mamil. Kot so pojasnili, so med preiskavo hiše v Ozlju nedaleč od Karlovca, ki je v lasti 58-letnice, zasegli priročni laboratorij ter sredstva in opremo za gojenje indijske konoplje.