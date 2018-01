Na Koroškem z inovativnimi pristopi pri skrbi za starejše

Slovenj Gradec, 17. januarja - Starejši si s sobivanjem v skupnosti znižujejo življenjske stroške, delijo opravila, se družijo in krepijo svojo socialno mrežo ter tako dvigujejo kakovost življenja. Take oblike bivanja so v tujini že leta prisotne in uveljavljene, so v okviru projekta Sobivamo danes na Koroškem pojasnili strokovnjaki, ki delujejo na področju življenja starejših.