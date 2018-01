Lokalne oblasti v mestu Busan odstranile skulpturo ameriškega umetnika Dennisa Oppenheima

Busan, 17. januarja - Lokalne oblasti v mestu Busan so dale odstraniti skulpturo ameriškega umetnika Dennisa Oppenheima (1938-2011), ki je stala na plaži Haeundae. Ljubitelje umetnosti je njihova poteza šokirala in razjezila, mestne oblasti pa pravijo, da so le odstranile nekaj, kar je bilo mnogim trn v peti. Oppenheim je skulpturo zasnoval iz jekla in umetnih mas.