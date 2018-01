V Izoli želijo material iz gradnje drugega tira uporabiti za umetni otok

Izola/Koper, 21. januarja - Na Občini Izola so potrdili namero, da bi material iz gradnje drugega tira uporabili za dolgo načrtovan umetni otok. Podpis dogovora o pripravi regionalnega prostorskega načrta za območje priobalnega pasu med Izolo in Koprom občini namreč odpira tudi formalne pogoje, da se začnejo operativno dogovarjati s pristojnim ministrstvom in družbo 2TDK.