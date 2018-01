V berlinski Galeriji C/O marca retrospektiva ameriškega fotografa Irvinga Penna

Berlin, 18. januarja - V Galeriji C/O v Berlinu bodo ob 100. obletnici rojstva ameriškega fotografa Irvinga Penna, ki so jo obeležili v lanskem letu, marca odprli obsežno retrospektivo njegovih del. Združila bo 240 del mojstra portretne fotografije, akta, modne fotografije in tihožitja, ki velja za enega najvplivnejših fotografov 20. stoletja.