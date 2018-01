Najboljših 100 se bo pomerilo v znanju naravoslovja

Ljubljana, 20. januarja - Na državnem tekmovanju iz znanja naravoslovja, ki bo danes na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, se bo pomerilo 100 dijakov in dijakinj iz vse Slovenije. Najboljših šest tekmovalcev se bo uvrstilo na evropsko naravoslovno olimpijado, ki bo letos v Sloveniji, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.