EU s prvo strategijo za boj proti plastičnim odpadkom

Bruselj/Strasbourg, 16. januarja - Evropska komisija je danes razgrnila prvo evropsko strategijo za boj proti plastičnim odpadkom. Temeljni cilji so: zagotoviti, da bo do leta 2030 vsa plastična embalaža primerna za recikliranje ali ponovno uporabo, omejiti plastiko za enkratno uporabo in odpadke z ladij ter prepovedati namerno uporabo mikroplastike.