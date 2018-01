EU ostro obsoja umor na Kosovu in poziva k mirnosti

Bruselj, 16. januarja - EU ostro obsoja umor kosovskega Srba Oliverja Ivanovića na Kosovu ter vse strani poziva k mirnosti in zadržanosti, tako da bodo lahko stekli vsi postopki vladavine prava in pravosodja. Od kosovskih oblasti pričakuje, da si bodo z vsemi močmi in brez odlašanja prizadevale, da poiščejo storilce in jih privedejo pred sodišče.