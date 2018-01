Slovenska rokometna reprezentanca razmišlja o protestnem odhodu z EP

Zagreb, 16. januarja - Slovenska rokometna reprezentance zaradi spornih sodniških odločitev na prvi in drugi tekmi EP proti Makedoniji in Nemčiji v Zagrebu razmišlja o tem, da zapusti zaključni turnir. Končno odločitev bo sprejelo predsedstvo Rokometne zveze Slovenije na čelu s predsednikom Franjem Bobincem, so povedali predstavniki na novinarski konferenci v Zagrebu.