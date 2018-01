Začenja se teden za opazovanje ptic

Ljubljana, 21. januarja - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je v lanski akciji s pomočjo 1165 opazovalcev ugotovilo, da so bili lansko zimo najštevilčnejši domači vrabci, velike sinice in sive vrane. Tudi letos v tednu med 22. in 28. januarjem vabijo k sodelovanju v akciji Ptice okoli nas.