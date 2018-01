Nemški tisk enoten, da je šlo v ponedeljek v Zagrebu za slovensko napako

Zagreb, 16. januarja - Z razburljivo končnico tekme drugega kroga rokometnega evropskega prvenstva med Nemčijo in Slovenijo, ki se je šele po zapletu po tekmi končala s sedemmetrovko za Nemčijo in izenačenjem na 25:25, se na široko ukvarja tudi nemški tisk. Ta si je enoten, da je šlo v zadnji sekundi tekme za napako slovenske obrambe in srečno osvojeno točko.