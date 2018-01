V Novem mestu otroke vselili v novi vrtec brez uporabnega dovoljenja

Novo mesto, 16. januarja - V novi novomeški otroški vrtec Videk, ki ga je Mestna občina Novo mesto zgradila v Bršljinu, so pred tednom, brez da bi zanj dobili uporabno dovoljenje, vselili 110 otrok. Na novomeški občini so za STA pojasnili, da uporabnega dovoljenja niso dobili zaradi še potekajočega zunanjega urejanja, za vselitev pa so se odločili po dogovoru s starši.