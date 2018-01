Nekateri Cimosovi presežni delavci že v evidenci iskalcev zaposlitve

Koper, 15. januarja - Odpovedi pogodb o zaposlitvi so se že vročale delavcem Cimosa, nekateri pa so se tudi že prijavili v evidenco iskalcev zaposlitve, so za STA potrdili na zavodu za zaposlovanje. Predstavniki zavoda so danes na sedežu podjetja delavcem, ki so prejeli odpovedi, posredovali tudi informacije v zvezi s prijavo na zavod.