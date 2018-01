Sindikati za večji dvig minimalne plače od predlaganega

Ljubljana, 15. januarja - Sindikati se zavzemajo, da bi redni letni dvig minimalne plače letos znašal med pet in 6,2 odstotka, medtem ko je ministrica za delo Anja Kopač Mrak predlagala 4,7-odstoten dvig. V ZSSS in Svizu so vnovič izpostavili, da bi bila vsakoletna usklajevanja o tem manj težavna, če bi prenovili plačni model oz. zakon o minimalni plači.