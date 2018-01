Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil pol odstotka

Ljubljana, 15. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je prvi trgovalni dan v tednu na Ljubljanski borzi sklenil pri 828,24 točke, kar je 4,02 točke oz. 0,49 odstotka nad izhodiščem. V prvi kotaciji so indeks navzgor potiskale predvsem delnice Pozavarovalnice Sava in Petrola, ki so pridobile več kot odstotek.