Slovenska ekipa na Kitajskem s snežno skulpturo osvojila tretje mesto

Ljubljana, 15. januarja - Na vsakoletnem festivalu ledu in snega v Harbinu na Kitajskem je Slovenija s svojo snežno skulpturo prvič osvojila ekipno nagrado za tretje mesto. Premagali so jih le Rusi in Mongolci. Skulpturo, imenovano Rojstvo Kresnika, so izdelali na bazi čipke, so danes sporočili iz ekipe Ledene dežele.