Inšpekcija ugotovila vrsto kršitev pri uporabnikih termalne in mineralne vode

Ljubljana, 15. januarja - Inšpekcija za okolje in naravo je v nadzoru 11 uporabnikov mineralne, termalne in termomineralne vode, ki ga je izvedla med julijem in decembrom lani, ugotovila vrsto nepravilnosti, le eden od zavezancev je izpolnjeval vse zahteve. Največ kršiteljev ne meri ustrezno odvzetih količin vode in stanja podzemne vode.