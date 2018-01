V zrušenju dela poslopja borze v Džakarti številni ranjeni

Džakarta, 15. januarja - V poslopju borze v indonezijski prestolnici Džakarta se je danes v vhodno avlo porušil del vmesne etaže, pri čemer je bilo po zadnjih podatkih policije poškodovanih najmanj 72 ljudi. Z območja so evakuirali ljudi in ga zaprli za javnost, številne ljudi so na nosilih odnesli iz stavbe.