Za konec tedna sneg do nižin

Ljubljana, 15. januarja - Agencija RS za okolje (Arso) sicer že za prihodnje dni napoveduje rahlo sneženje, vendar bo nekaj več snega do nižin šele za konec tedna, ko se bodo temperature spustile blizu ledišča. V soboto se bo dež znova spremenil v sneg, meja sneženja se bo spustila tudi do nižin, kjer bo zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, v višinah lahko tudi več.