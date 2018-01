Obnova hangarja na letališču v Levcu hitreje od načrtov

Žalec, 20. januarja - Obnova hangarja na letališču v Levcu, ki je v požaru avgusta 2016 pogorel do tal, poteka hitreje od načrtov. Kot je povedal podpredsednik Aerokluba Celje Erazem Polutnik, jim je to uspelo zahvaljujoč donatorjem in požrtvovalnosti članov kluba. V prihodnjih mesecih želijo urediti tudi novo učilnico in vgraditi hangarska vrata.