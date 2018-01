Večer: Glas ljudi (15. 1.)

Ljubljana, 15. januarja - Letošnjim lokalnim volitvam je v več pogledih namenjeno, da bodo o(b)stale v senci državnozborskih - tako po izbirah končnih kandidatov za župane in občinske svete kot po volilni kampanji, njenem trajanju, načinu in zlasti vsebini ter nazadnje po uspehu političnih strank in kandidatov na volitvah za parlament, piše v Večeru Petra Lesjak Tušek.