Slovenkama peto mesto na ekipnem sprintu v Dresdnu, zmaga Švedinjama

Dresden, 14. januarja - Švedska je še četrtič zapored dobila svetovni pokal smučarskih tekačic v ekipnem sprintu. Tokrat so Švedinje na ulicah nemškega Dresdna slavile dvojno zmago; Ida Ingemarsdotter in Maja Dahlqvist sta zmagali pred Hanno Falk in Stino Nilsson (+0,16 sekunde), na petem mestu pa sta v finalu končali Slovenki Alenka Čebašek in Vesna Fabjan (+4,46).