Lactalis odpoklical 12 milijonov škatel mleka v prahu v 83 državah

Pariz, 14. januarja - Direktor francoskega mlekarskega giganta Lactalis Emmanuel Besnier je danes pojasnil, da so zaradi suma salmonele odpoklicali 12 milijonov škatel otroškega mleka v prahu v 83 državah. Francoski gospodarski minister Bruno Le Maire je sicer že po petkovem srečanju z Besnierjem pojasnil, da so se za to odločili zaradi težav z izločanjem proizvodov.