V požaru gospodarskega objekta v občini Hrastnik trije poškodovani

Hrastnik, 14. januarja - V Podkraju v občini Hrastnik je v soboto popoldne zagorelo gospodarsko stanovanjsko poslopje. Posredovalo je 38 gasilcev, ki so pogasili požar ostrešja. Ta je ogrožal tudi stanovanjski objekt v neposredni bližini. Reševalci pa so oskrbeli tri poškodovance, navaja uprava za zaščito in reševanje v dnevnem biltenu.