Kopitar s kralji brez zmage proti mestnemu tekmecu

Los Angeles, 14. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings so bili v severnoameriški ligi NHL po tednu dni premora spet na delu; v domačem Staples Centru so gostili mestne tekme Anaheim Ducks. Slednji so povedli z 2:0 in se na koncu veselili tudi zmage s 4:2. Pri gostih se je izkazal Ondrej Kaše z dvema goloma in podajo, vratar John Gibson pa je zbral 23 obramb.