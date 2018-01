Nemci zmleli Črno Goro, Hrvati ostali brez zvezdnika Duvnjaka

Zagreb, 13. januarja - Branilci naslova Nemci so suvereno opravili prvi preizkus na evropskem rokometnem prvenstvu na Hrvaškem. V skupini C, v kateri igra tudi Slovenija, ki se bo ob 19.30 pomerila s Makedonijo, so odpihnili oslabljeno Črno Goro s 32:19 (17:9). Medtem na Hrvaškem odmeva poškodba najboljšega igralca domačih Domagoja Duvnjaka.