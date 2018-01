V Dresdnu ekipni slovenski uspeh, zmagi Falkovi in Pellegrinu

Dresden, 13. januarja - Švedinja Hanna Falk in Italijan Federico Pellegrino sta zmagovalca današnjega sprinta smučarjev tekačev za svetovni pokal v Dresdnu. Ekipni uspeh so dosegli tudi Slovenci, saj sta se Alenka Čebašek in Vesna Fabjan prebili v polfinale, kar šesterica pa v zaključne boje.